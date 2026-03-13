Военнослужащий сдал в ломбард беспилотники, предназначенные для обороны Юга, фото: ДБР

13 мар 2026, 14:08
999

Начальник відділення забезпечення функціонування безпілотних авіаційних комплексів і засобів протидії безпілотним повітряним суднам однієї з військових частин на Одещині розпродав безпілотники, призначені для оборони Півдня.

6 березня його затримали. Про це сьогодні, 13 березня, повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

Частину техніки військовослужбовець здав до ломбарду, іншу — продав за заниженою ціною. Через такі дії військовослужбовця державі завдано збитків на понад 5,4 млн грн, — розповіли у ДБР.

Затриманому повідомлено про підозру у викраденні військового майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу).

Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави 5,4 млн грн.

Источник: Ракурс


