Військовослужбовець здав до ломбарду безпілотники, призначені для оборони Півдня, фото: ДБР

Ракурс

Начальник відділення забезпечення функціонування безпілотних авіаційних комплексів і засобів протидії безпілотним повітряним суднам однієї з військових частин на Одещині розпродав безпілотники, призначені для оборони Півдня.

6 березня його затримали. Про це сьогодні, 13 березня, повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

Частину техніки військовослужбовець здав до ломбарду, іншу — продав за заниженою ціною. Через такі дії військовослужбовця державі завдано збитків на понад 5,4 млн грн, — розповіли у ДБР.

Затриманому повідомлено про підозру у викраденні військового майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу).

Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави 5,4 млн грн.