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Експерти ООН опублікували доказ того, що рф спланувала і скоїла теракт у виправній колонії в Оленівці

Експерти ООН опублікували доказ того, що рф спланувала і скоїла теракт у виправній колонії в Оленівці

30 чер 2025, 21:02
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ООН через три роки теракту в Оленівці опублікувала внутрішній аналіз щодо російської атаки.

Після теракту в 2022 році ООН висловила готовність розслідувати його, але за 5 місяців розпустила робочу групу через відсутність гарантій безпеки.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсман нагадує, що пропонував місії ООН зустрітися, аби передати матеріали, але та не погоджувалася. У 2023 році організація заявила, що теракт «не був спричинений HIMARS».

І лише кілька днів тому ООН опублікувала документ із доказами планування і здійснення атаки росією. Там, зокрема, встановлено зброю та боєприпаси, які використала росія для вбивства українських військовополонених.

Нарешті речі названо своїми іменами, — пише український омбудсман.

Джерело: Ракурс


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