Российские ракеты из Черного моря продолжают угрожать Украине, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n191934-kolichestvo-rossiyskih-raket-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.html

Ракурс

У Чорному морі станом на 7.30 сьогоднішнього дня, 1 лютого, росія розмістила 12 кораблів, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 16 ракет.

.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають два ворожі кораблі, серед яких один носій «калібрів» із загальним залпом до восьми ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — 10 суден, з них п’ять рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 27 суден, з них 15 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.