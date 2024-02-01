ЕС предложил использовать для помощи Украине доходы от замороженных активов россии

https://racurs.ua/n191951-es-predlojil-ispolzovat-dlya-pomoschi-ukraine-dohody-ot-zamorojennyh-aktivov-rossii.html

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Лідери Європейського союзу схвалили заяву за підсумками саміту в Брюсселі, в якому підтвердили своє рішення виділення Україні у 2024−27 роках фінансової допомоги на суму 50 млрд євро.

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Євросоюз при цьому заявив, що одним зі способів фінансування пакета для Києва можуть стати прибутки від російських державних активів, заморожених у європейських країнах.

Потенційні джерела доходів можуть з’явитися на основі відповідних законодавчих актів Євросоюзу щодо використання додаткових доходів, які прямо надходять від заморожених активів Центрального банку росії, — йдеться в документі.

Євросоюз, США, Японія та Канада заморозили близько 300 млрд дол. активів російського Центробанку у 2022 році після вторгнення Росії до України. Близько 200 млрд із них зберігаються в Європі, переважно в бельгійському розрахунковому центрі Euroclear.

Нещодавно агентство Reuters повідомляло з посиланням на свої джерела, що Євросоюз навряд чи конфіскує заморожені активи російського Центробанку, оскільки європейські чиновники вважають цю ідею надто ризикованою з юридичного погляду.

Крім того, європейські чиновники стурбовані потенційними наслідками для європейської валюти: інвестори можуть вийти з активів у євро через побоювання, що їхні гроші якось також можуть бути конфісковані.

Москва раніше пообіцяла, що у разі конфіскації активів ЦБ те саме станеться із західними активами в росії, які, за деякими даними, становлять 288 млрд дол., зазначає Reuters.

При цьому, як пише американська телекомпанія ABC, Бельгія вже й так отримує податки від зберігання російських активів.

У жовтні прем'єр-міністр цієї країни заявив, що таким чином було отримано 1,7 млрд євро, які, за його словами, мали використовуватися для постачання Україні військової техніки та гуманітарних цілей.