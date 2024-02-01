Рашисты убили беспилотником в Бериславе двух французских волонтеров

https://racurs.ua/n191961-rashisty-ubili-bespilotnikom-v-berislave-dvuh-francuzskih-volonterov.html

Ракурс

Унаслідок російського удару по Бериславу із застосуванням БПЛА загинули двоє волонтерів — громадян Франції, ще троє іноземних громадян дістали травми.

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Серед поранених також активіст українського представництва організації, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Як уточнили в Національній поліції, «попередньо встановлено, що загиблі були громадянами Франції. Троє поранених, серед яких і жінка, — також іноземці. Четвертий чоловік, який отримав травми, — 41-річний одесит. Усі постраждалі приїхали на Херсонщину як волонтери. У результаті атаки суттєво пошкоджено їхні транспортні засоби».

Поранених доправили до лікарні, їм надають необхідну допомогу.