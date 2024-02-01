В повестку дня Рады не включили вопрос освобождения Безуглой от должности в комитете безопасности

https://racurs.ua/n191962-v-povestku-dnya-rady-ne-vkluchili-vopros-osvobojdeniya-bezugloy-ot-doljnosti-v-komitete-bezopasnosti.html

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У порядок денний Ради знову не включили питання звільнення народної депутатки Мар’яни Безуглої з посади в безпековому комітеті

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Про це 1 лютого повідомив її колеги з «Голосу» Ярослав Железняк.

Розіслали порядок денний на найближчий пленарний тиждень. Не повірите, але знову немає Постанови по відсторонення Марʼяни з посади заступника Комітету оборони. Ось просто цікаво, а на що був розрахунок? Типу всі забули і все? — написав Железняк у Телеграм.

На засіданні Верховної Ради 16 січня спікер Ради вдруге відмовився ставити на голосування постанову про відкликання депутатки Безуглої з посади заступниці голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Співголова фракції «Європейська солідарність» у Верховній Раді Ірина Геращенко також заявила (і показала), що Безугла «прийшла з розборками» в сектор фракції «ЄС», «всілася тут й відмовлялася йти на своє місце».

Раніше профільний комітет, заступником голови якого є Безугла, одноголосно ухвалив рішення рекомендувати Раді відкликати нардепку з цієї посади.

Безугла заявила, що йде з рідної партії, фракції та з керівництва комітету. Цього тривалий час добивалась парламентська опозиція і навіть деякі провладні депутати.

За останні місяці Безугла потрапила в низку скандалів, насамперед через свої полум’яні випади в бік головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Депутатка активно критикує командування ЗСУ, а ще невдоволена «слугами», законом про мобілізацію і в принципі мало що підтримує. За це вона сама зазнала великої критики, а опоненти кажуть, що Безугла працює на замовлення Офісу президента і взагалі не має експертизи в тому, про що говорить.