Самые востребованные тенденции в области сумок в 2024 году

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Модные эксперты отмечают, что в 2024 году сумки претерпят значительные изменения: в них сочетаются вневременная классика и актуальные тренды, основанные на комфорте носки. Предлагаем рассмотреть семь главных тенденций, о которых вам следует знать.

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В моде на сумки произошел заметный сдвиг в сторону минималистичного и более удобного дизайна. Практичность царила, но всегда была представлена стильно. Подумайте о больших и объемных моделях, новых скульптурных формах и классических сумках кожаных женских:https://www.miraton.ua/catalog/kupit-kozhanuyu-sumku-zhenskuyu-ukraina/, лучшие из которых представлены в интернет-магазине «Миратон». В то же время нашлось место деталям, которые придали сумкам неожиданный поворот: от ярких цветов до ремешков-цепочек и отделки, связанной крючком.

В моде на сумки произошел заметный сдвиг в сторону минималистичного и более удобного дизайна. Практичность царила, но всегда была представлена стильно.

Подумайте о больших и объемных моделях, новых скульптурных формах и классических сумках кожаных женских: https://www.miraton.ua/catalog/kupit-kozhanuyu-sumku-zhenskuyu-ukraina/, лучшие из которых представлены в интернет-магазине «Миратон». В то же время нашлось место деталям, которые придали сумкам неожиданный поворот: от ярких цветов до ремешков-цепочек и отделки, связанной крючком.

Эргономичные

Тенденция карго была в разгаре в прошлом году — главным образом в отношении популярных сейчас брюк. Но поскольку функциональность остается ключевым фактором в дизайне сумок весна-лето 2024, тенденция карго проникает и в эту сферу. Тренд нашел выражение в трансформируемых версиях и моделях с множеством отделений, накладных карманов и со съемными ремнями.

Мягкие и объемные

Продолжая тенденцию к максимальному сочетанию функциональности и стиля, мягкие сумки с напуском стали выдающимся стилем в этом сезоне. Бренды демонстрируют варианты, которые зачастую носят под мышками, как клатч. Это привносит ощущение легкости и практичности в сумки больших размеров как часть современного гардероба.

Цепная реакция

Детализация цепочек снова станет трендом сумок 2024 года, предлагая идеальное сочетание классики и современности. Ручки-цепочки, ремни и металлизированные акценты придадут любой сумке нотку роскоши и изысканности.

Вязаные детали

Тенденция «cottage core», воплощающая эстетику загородной жизни, обретает форму в дизайнах, связанных крючком. Сначала на подиумах господствовали вязаные топы и платья, но теперь на арену выходят сумки.

Мини/микро

В отличие от сумок оверсайз, которые доминировали в прошлом году, в сезоне весна/лето 2024 снова набирают популярность супермаленькие микро-сумочки. Практичность стоит на втором месте в этом изысканном тренде, где главным героем образа является компактность.

Смелые и яркие

От электрических синих, огненно-красных и неоново-зеленых до нежно-голубых — красочные сумки станут лучшими помощниками для поднятия настроения в 2024 году. Не бойтесь экспериментировать с цветовыми блоками или выбирайте монохромный образ с подходящей сумкой и нарядом.

Скульптурные формы

Сумки больше не ограничиваются традиционными силуэтами. В 2024 году дизайнеры расширяют границы возможного, создавая скульптурные авангардные конструкции. Геометрические сферы, абстрактные силуэты и асимметричные формы — эти художественные творения, несомненно, прекрасно сочетаются со сдержанной минималистской эстетикой.