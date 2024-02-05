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Юлия Лапутина, фото: Министерство по делам ветеранов Украины
Глава Минветеранов Лапутина подала заявление об отставке (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n192086-glava-minveteranov-laputina-podala-zayavlenie-ob-otstavke-dokument.htmlРакурс
До Верховної Ради надійшла заява від Юлії Лапутіної про відставку з посади міністра у справах ветеранів України.
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Про це сьогодні, 5 лютого, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, опублікувавши фото відповідного документа.
Заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні, — зазначив Стефанчук.
Лапутіна очолила міністерство у грудні 2020 року.
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