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Ракурс
Юлия Лапутина, фото: Министерство по делам ветеранов Украины

Глава Минветеранов Лапутина подала заявление об отставке (ДОКУМЕНТ)

5 фев 2024, 18:15
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До Верховної Ради надійшла заява від Юлії Лапутіної про відставку з посади міністра у справах ветеранів України.


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Про це сьогодні, 5 лютого, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, опублікувавши фото відповідного документа.

Заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні, — зазначив Стефанчук.

Лапутіна очолила міністерство у грудні 2020 року.

Источник: Ракурс


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