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Юлія Лапутіна, фото: Міністерство у справах ветеранів України
Очільниця Мінветеранів Лапутіна подала заяву про відставку (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/ua/n192086-ochilnycya-minveteraniv-laputina-podala-zayavu-pro-vidstavku-dokument.htmlРакурс
До Верховної Ради надійшла заява від Юлії Лапутіної про відставку з посади міністра у справах ветеранів України.
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Про це сьогодні, 5 лютого, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, опублікувавши фото відповідного документа.
Заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні, — зазначив Стефанчук.
Лапутіна очолила міністерство у грудні 2020 року.
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