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Ракурс
Юлія Лапутіна, фото: Міністерство у справах ветеранів України

Очільниця Мінветеранів Лапутіна подала заяву про відставку (ДОКУМЕНТ)

5 лют 2024, 18:15
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До Верховної Ради надійшла заява від Юлії Лапутіної про відставку з посади міністра у справах ветеранів України.


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Про це сьогодні, 5 лютого, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, опублікувавши фото відповідного документа.

Заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні, — зазначив Стефанчук.

Лапутіна очолила міністерство у грудні 2020 року.

Джерело: Ракурс


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