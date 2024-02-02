США ввели санкции против программ Ирана по изготовлению дронов Shahed. Фото:

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США запровадили санкції, які спрямовані на програми Ірану з розробки балістичних ракет і безпілотників.

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Міністерство фінансів США оголосило, що під обмеження потрапляють постачальники матеріалів і технологій для Ірану з розробки балістичних ракет і безпілотників, зокрема дронів-камікадзе Shahed. Санкції спрямовані проти чотирьох юридичних осіб з Ірану та Гонконгу, які займались таємним постачанням для підсанкційних іранських суб'єктів. Про це повідомило американське відомство.

Також у санкційному списку опинилися шість посадовців з кіберкомандування Корпусу вартових ісламської революції Ірану, які відповідали за низку кібератак на об'єкти критичної інфраструктури у США та інших країнах.

Видання Bloomderg повідомило, що заступник міністра з питань тероризму та фінансової розвідки США Браян Нельсон заявив, що іранське розповсюдження «залишається критичною загрозою для стабільності в регіоні». Він наголосив, що санкції, пов’язані з кіберзлочинністю, мають на меті покарати Іран за «навмисне націлювання на об'єкти критичної інфраструктури».

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що Європейський Союз розпочав обговорення нового пакету санкцій, який планує затвердити до 24 лютого — до другої річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Джерело: Bloomderg