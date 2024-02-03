Спецы «Альфы» превратили десятки вражеской техники в металлолом. Фото:

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Ракурс

Російська техніка починає яскраво горіти після зустрічі з бійцями СБУ.

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За останні сім днів спецпризначенці Центру спеціальних операцій «А» перетворили безліч ворожої техніки на купу металобрухту. До списку знищених цілей потрапили 11 танків, 28 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, дві системи протиповітряної оборони ворога. Про це 3 лютого повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Також за цей тиждень співробітники спецслужби перетворили на попіл шість російських засобів радіоелектронної розвідки та боротьби, 73 одиниці військового транспорту системи відеоспостереження «Муром-М» та «Іронія-М».

Крім того, було знищено майже 100 вогневих позицій і ворожих укріплень й два склади з боєприпасами. А ще були «виведені з ладу» 194 загарбники.

Нагадаємо, українські військові за допомогою FPV-дронів знищили двох російських загарбників з мішками, яких помітили біля Авдіївки. На кадрах показали, як FPV-дрон завдає удару по двох помічених рашистах, котрі переносять мішки білого кольору.