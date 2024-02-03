Большинство поляков считают, что их ПВО должна сбивать российские ракеты над территорией Украины

Системы Patriot во время военных учений в Варшаве

https://racurs.ua/n192016-bolshinstvo-polyakov-schitaut-chto-ih-pvo-doljna-sbivat-rossiyskie-rakety-nad-territoriey-ukrainy.html

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69% громадян Польщі вважають, що їхня країна має збивати російські ракети на прикордонній території України.

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Про це йдеться в опитуванні агенції IBRiS. У поляків запитали, чи варто Польщі починати переговори з НАТО та Україною про розширення протиповітряної оборони на прикордонну українську територію. Це дозволило б збивати російські ракети та безпілотники, які летять у бік Польщі.

За початок таких переговорів виступають 69,3% опитаних, проти — 17,6%. Ще 13,1% громадян не визначилися з відповіддю.

Міноборони Польщі назвало включення частини України до системи протиповітряної оборони НАТО «надзвичайно складним питанням». Це спричинило б низку юридичних, міжнародних та військових проблем.

Генштаб Польщі 29 грудня 2023 року заявив, що повітряний простір країни порушила російська ракета. Польські військові з’ясували, що ракета залетіла на 40 км углиб Польщі й через три хвилини повернулась у простір України. Відтоді під час найбільш масованих атак рф по Україні польські військові піднімають у повітря винищувачі.