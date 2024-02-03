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Ракурс
Sony отказалась от слияния с индийской медиагруппой из-за ее российских активов

Sony отказалась от слияния с индийской медиагруппой из-за ее российских активов

3 фев 2024, 21:37
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Японська корпорація Sony відмовилася від злиття з індійською медіагрупою Zee Entertainment через російські активи.


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Про це повідомляє Reuters з посиланням на листування керівників Sony з топ-менеджерами Zee.

Компанії розійшлися в позиціях із більш ніж із 20 питань дотримання законодавства. Серед них — «нездатність індійської компанії» позбавитися деяких російських активів.

Для Sony виявилося «критично важливим» не співпрацювати з підсанкційною державою. Зірвана угода оцінюється в 10 млрд дол.

Перемовини тривали два роки. Угода мала призвести до створення індійського телегіганта, який міг би конкурувати з такими компаніями, як Walt Disney та Reliance.

Аналітики зазначають, що зрив угоди вже вдарив у ринкові позиції Zee. Компанія і так зазнавала труднощів, а тепер її акції обвалилися одразу на 27%.

Источник: Ракурс


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