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Sony відмовилася від злиття з індійською медіагрупою через її російські активи
Sony відмовилася від злиття з індійською медіагрупою через її російські активиhttps://racurs.ua/ua/n192029-sony-vidmovylasya-vid-zlyttya-z-indiyskou-mediagrupou-cherez-yiyi-rosiyski-aktyvy.htmlРакурс
Японська корпорація Sony відмовилася від злиття з індійською медіагрупою Zee Entertainment через російські активи.
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Про це повідомляє Reuters з посиланням на листування керівників Sony з топ-менеджерами Zee.
Компанії розійшлися в позиціях із більш ніж із 20 питань дотримання законодавства. Серед них — «нездатність індійської компанії» позбавитися деяких російських активів.
Для Sony виявилося «критично важливим» не співпрацювати з підсанкційною державою. Зірвана угода оцінюється в 10 млрд дол.
Перемовини тривали два роки. Угода мала призвести до створення індійського телегіганта, який міг би конкурувати з такими компаніями, як Walt Disney та Reliance.
Аналітики зазначають, що зрив угоди вже вдарив у ринкові позиції Zee. Компанія і так зазнавала труднощів, а тепер її акції обвалилися одразу на 27%.