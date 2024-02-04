НБУ снизил валютные интервенции в январе на миллиард долларов

https://racurs.ua/n192040-nbu-snizil-valutnye-intervencii-v-yanvare-na-milliard-dollarov.html

Ракурс

НБУ зменшив валютні інтервенції в січні до 2,549 млрд євро. Це на 1,01 млрд менше, ніж в грудні 2023 року — 3,559 млрд, але більше, ніж обсяг інтервенцій у листопаді — 2,457 млрд євро.

.

Чистий обсяг продажу валюти в січні становив 2,533 млрд дол., свідчать дані регулятора на його сайті

НБУ валютними інтервенціями збалансовує ринок валют задля утримання курсу.

Нацбанк з 22 по 26 січня продав на міжбанківському валютному ринку 421,3 млн, а також купив 0,52 млн дол.

Перед Новим роком спостерігалася паніка щодо купівлі долара — тоді курс у банках піднявся до 39,5 гривні. Нині відбувається очікуване поступове «охолодження» ринку. На середину січня готівковий курс був вже 39 гривень, а на початку лютого долар можна купити в обмінниках за 38 грн.

Прогноз Нацбанку

Інфляція залишатиметься помірною, а ВВП зростатиме, але повільнішими темпами: НБУ представив щоквартальний інфляційний звіт.

Так, згідно з прогнозами Нацбанку, інфляція помірно пришвидшиться у 2024 році, але вже наступного року увійде до цільового діапазону НБУ, знизившись до 5,8%, а у 2026 році — до 5%. Відновлення економіки триватиме і надалі, хоча і сповільниться до 3,6% у 2024 році.

У наступні два роки очікується прискорення зростання ВВП до 4−6% на рік. Цей прогноз ґрунтується на припущеннях про відчутне зниження високих безпекових ризиків з 2025 року та збереження значних обсягів міжнародної підтримки.