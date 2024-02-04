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Уклонисты купили "билет" на путешествие надувной лодкой через Тису
Уклонисты купили «билет» на путешествие надувной лодкой через Тисуhttps://racurs.ua/n192044-uklonisty-kupili-bilet-na-puteshestvie-naduvnoy-lodkoy-cherez-tisu.htmlРакурс
Прикордонники на Закарпатті виявили чергових втікачів.
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Бійці Мукачівського загону виявили п’ятьох чоловіків мобілізаційного віку, які намагалися переплисти Тису за допомогою надувного човна.
За інформацією прикордонників, за таку небезпечну «подорож» до Угорщини чоловіки мали заплатити по 5 — 10 тис. дол.
Добродіїв, які пообіцяли їм «легкий і швидкий перехід без річки та води», чоловіки знайшли у соціальних мережах. З прибуттям на Закарпаття чоловіків, які не були знайомі раніше, зібрали в один автомобіль та повезли у невідомому напрямку. Далі їм надали гумовий човен та повідомили, що прийдеться перепливати річку, — ідеться у повідомленні ДПСУ.
На порушників складено адмінпротоколи. Коло осіб, причетних до організації незаконного перетину кордону, встановлюється.
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