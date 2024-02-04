Уклонисты купили «билет» на путешествие надувной лодкой через Тису

Прикордонники на Закарпатті виявили чергових втікачів.

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Бійці Мукачівського загону виявили п’ятьох чоловіків мобілізаційного віку, які намагалися переплисти Тису за допомогою надувного човна.

За інформацією прикордонників, за таку небезпечну «подорож» до Угорщини чоловіки мали заплатити по 5 — 10 тис. дол.

Добродіїв, які пообіцяли їм «легкий і швидкий перехід без річки та води», чоловіки знайшли у соціальних мережах. З прибуттям на Закарпаття чоловіків, які не були знайомі раніше, зібрали в один автомобіль та повезли у невідомому напрямку. Далі їм надали гумовий човен та повідомили, що прийдеться перепливати річку, — ідеться у повідомленні ДПСУ.