Ухилянти купили «квиток» на подорож надувним човном через Тису

Ухилянти купили «квиток» на подорож надувним човном через Тисуhttps://racurs.ua/ua/n192044-uhylyanty-kupyly-kvytok-na-podoroj-naduvnym-chovnom-cherez-tysu.htmlРакурс
Прикордонники на Закарпатті виявили чергових втікачів.
Бійці Мукачівського загону виявили п’ятьох чоловіків мобілізаційного віку, які намагалися переплисти Тису за допомогою надувного човна.
За інформацією прикордонників, за таку небезпечну «подорож» до Угорщини чоловіки мали заплатити по 5 — 10 тис. дол.
Добродіїв, які пообіцяли їм «легкий і швидкий перехід без річки та води», чоловіки знайшли у соціальних мережах. З прибуттям на Закарпаття чоловіків, які не були знайомі раніше, зібрали в один автомобіль та повезли у невідомому напрямку. Далі їм надали гумовий човен та повідомили, що прийдеться перепливати річку, — ідеться у повідомленні ДПСУ.
На порушників складено адмінпротоколи. Коло осіб, причетних до організації незаконного перетину кордону, встановлюється.