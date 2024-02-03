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Ракурс
Вигадливі "штурмовики" кордону сховалися в обшивці багажника - відео ДПСУ

Вигадливі «штурмовики» кордону сховалися в обшивці багажника — відео ДПСУ

3 лют 2024, 19:37
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Вигадливі «штурмовики» кордону сховалися в обшивці багажника.


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Відповідне відео оприлюднила 3 лютого Держприкордонслужба.

Коли «запакував» сам себе для «подорожі», але щось пішло не так, — підписала ДПСУ випадок на україно-румунському кордоні.

На контрольному пості під час перевірки авто, прикордонники виявили схованку з двома чоловіками.

Вони сховалися в обшивці багажника та мали намір незаконно потрапити до Румунії. На затриманих складено адмінпротоколи, водію загрожує кримінальна відповідальність.

Джерело: Ракурс


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