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Вигадливі "штурмовики" кордону сховалися в обшивці багажника - відео ДПСУ
Вигадливі «штурмовики» кордону сховалися в обшивці багажника — відео ДПСУhttps://racurs.ua/ua/n192023-vygadlyvi-shturmovyky-kordonu-shovalysya-v-obshyvci-bagajnyka-video-dpsu.htmlРакурс
Вигадливі «штурмовики» кордону сховалися в обшивці багажника.
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Відповідне відео оприлюднила 3 лютого Держприкордонслужба.
Коли «запакував» сам себе для «подорожі», але щось пішло не так, — підписала ДПСУ випадок на україно-румунському кордоні.
На контрольному пості під час перевірки авто, прикордонники виявили схованку з двома чоловіками.
Вони сховалися в обшивці багажника та мали намір незаконно потрапити до Румунії. На затриманих складено адмінпротоколи, водію загрожує кримінальна відповідальність.