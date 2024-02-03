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Креативные "штурмовики" границы спрятались в обшивке багажника - видео ГПСУ
Креативные «штурмовики» границы спрятались в обшивке багажника — видео ГПСУhttps://racurs.ua/n192023-kreativnye-shturmoviki-granicy-spryatalis-v-obshivke-bagajnika-video-gpsu.htmlРакурс
Вигадливі «штурмовики» кордону сховалися в обшивці багажника.
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Відповідне відео оприлюднила 3 лютого Держприкордонслужба.
Коли «запакував» сам себе для «подорожі», але щось пішло не так, — підписала ДПСУ випадок на україно-румунському кордоні.
На контрольному пості під час перевірки авто, прикордонники виявили схованку з двома чоловіками.
Вони сховалися в обшивці багажника та мали намір незаконно потрапити до Румунії. На затриманих складено адмінпротоколи, водію загрожує кримінальна відповідальність.
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