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Ракурс
Креативные "штурмовики" границы спрятались в обшивке багажника - видео ГПСУ

Креативные «штурмовики» границы спрятались в обшивке багажника — видео ГПСУ

3 фев 2024, 19:37
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Вигадливі «штурмовики» кордону сховалися в обшивці багажника.


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Відповідне відео оприлюднила 3 лютого Держприкордонслужба.

Коли «запакував» сам себе для «подорожі», але щось пішло не так, — підписала ДПСУ випадок на україно-румунському кордоні.

На контрольному пості під час перевірки авто, прикордонники виявили схованку з двома чоловіками.

Вони сховалися в обшивці багажника та мали намір незаконно потрапити до Румунії. На затриманих складено адмінпротоколи, водію загрожує кримінальна відповідальність.

Источник: Ракурс


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