Креативные "штурмовики" границы спрятались в обшивке багажника - видео ГПСУ

https://racurs.ua/n192023-kreativnye-shturmoviki-granicy-spryatalis-v-obshivke-bagajnika-video-gpsu.html

Ракурс

Вигадливі «штурмовики» кордону сховалися в обшивці багажника.

.

Відповідне відео оприлюднила 3 лютого Держприкордонслужба.

Коли «запакував» сам себе для «подорожі», але щось пішло не так, — підписала ДПСУ випадок на україно-румунському кордоні.

На контрольному пості під час перевірки авто, прикордонники виявили схованку з двома чоловіками.

Вони сховалися в обшивці багажника та мали намір незаконно потрапити до Румунії. На затриманих складено адмінпротоколи, водію загрожує кримінальна відповідальність.