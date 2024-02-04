Силовики в Иране клеймили демонстрантов, умышленно стреляя им в глаза

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Ракурс

Силовики в Ірані навмисно стріляли демонстрантам у вічі, «відзначаючи» неугодних режиму людей.

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Косар Ефтехарі, якій важко вдалося залишити Іран після участі в протестах, розповіла BILD про жахливу практику.

Коли вона вкотре була на демонстрації, співробітник іранської служби безпеки вистрілив, Косар упала, після чого чоловік направив їй зброю в обличчя.

Він усміхнувся, а потім вистрілив мені в око. Я виразно почула, як лопнуло око. Це був величезний біль. Усюди була кров, — каже вона.

Щонайменше 5 тис. протестувальників були «затавровані» пострілами у вічі.

Багатьом приватним лікарям було заборонено лікувати пацієнтів із травмами очей. Постраждалі ховалися або зверталися до державних клінік, де після лікування могли бути заарештовані.

Я залишила всіх позаду. Мої батьки, четверо моїх молодших братів та сестер, — розповідає Косар про втечу з країни.

Мама дівчини говорить телефоном, що пишається їй, але повторює: