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Силовики в Иране клеймили демонстрантов, умышленно стреляя им в глаза
Силовики в Иране клеймили демонстрантов, умышленно стреляя им в глаза (ФОТО)https://racurs.ua/n192045-siloviki-v-irane-kleymili-demonstrantov-umyshlenno-strelyaya-im-v-glaza-foto.htmlРакурс
Силовики в Ірані навмисно стріляли демонстрантам у вічі, «відзначаючи» неугодних режиму людей.
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Косар Ефтехарі, якій важко вдалося залишити Іран після участі в протестах, розповіла BILD про жахливу практику.
Коли вона вкотре була на демонстрації, співробітник іранської служби безпеки вистрілив, Косар упала, після чого чоловік направив їй зброю в обличчя.
Він усміхнувся, а потім вистрілив мені в око. Я виразно почула, як лопнуло око. Це був величезний біль. Усюди була кров, — каже вона.
Щонайменше 5 тис. протестувальників були «затавровані» пострілами у вічі.
Багатьом приватним лікарям було заборонено лікувати пацієнтів із травмами очей. Постраждалі ховалися або зверталися до державних клінік, де після лікування могли бути заарештовані.
Я залишила всіх позаду. Мої батьки, четверо моїх молодших братів та сестер, — розповідає Косар про втечу з країни.
Мама дівчини говорить телефоном, що пишається їй, але повторює:
Напевно, ми більше ніколи не побачимось.
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