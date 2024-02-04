Границы действия оперативного предупреждения, фото: dlapilota.pl

https://racurs.ua/n192061-v-polshe-predupredili-aviaciu-o-vozmojnosti-nezaplanirovannoy-voennoy-deyatelnosti-karta.html

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Польське агентство аеронавігаційних послуг видало навігаційне попередження (NOTAM) N0604/2024 про можливість «незапланованої військової діяльності» для користувачів повітряного простору вздовж кордону з рф та білоруссю.

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Відповідне попередження діятиме у період з 5 лютого до 5 травня 2024 року. Про це повідомляє прес-служба Оперативного командування видів Збройних сил Польщі.

Повідомлення має на меті попередити цивільних користувачів повітряного простору про можливу підвищену активність військових літаків у східній частині повітряного простору у відповідь на загрозливу ситуацію на східному кордоні, — зазначають у відомстві.

У відомстві пояснюють, що навігаційні попередження — це незапланована військова діяльність, пов’язана із забезпеченням національної безпеки.