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Ракурс
Межі дії оперативного попередження, фото: dlapilota.pl

У Польщі попередили авіацію про можливість «незапланованої військової діяльності» (КАРТА)

4 лют 2024, 21:34
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Польське агентство аеронавігаційних послуг видало навігаційне попередження (NOTAM) N0604/2024 про можливість «незапланованої військової діяльності» для користувачів повітряного простору вздовж кордону з рф та білоруссю.


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Межі дії оперативного попередження, фото: dlapilota.pl

Відповідне попередження діятиме у період з 5 лютого до 5 травня 2024 року. Про це повідомляє прес-служба Оперативного командування видів Збройних сил Польщі.

Повідомлення має на меті попередити цивільних користувачів повітряного простору про можливу підвищену активність військових літаків у східній частині повітряного простору у відповідь на загрозливу ситуацію на східному кордоні, — зазначають у відомстві.

У відомстві пояснюють, що навігаційні попередження — це незапланована військова діяльність, пов’язана із забезпеченням національної безпеки.

NOTAM є рутинним повідомленням у випадках, коли необхідно забезпечити безпеку руху в польському повітряному просторі, — наголошують в польському оперативному командуванні.

Джерело: Ракурс


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