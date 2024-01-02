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Польща підіймала в небо F-16 під час масованої ракетної атаки рф на Україну
Польща підіймала в небо F-16 під час масованої ракетної атаки рф на Українуhttps://racurs.ua/ua/n190951-polscha-pidiymala-v-nebo-f-16-pid-chas-masovanoyi-raketnoyi-ataky-rf-na-ukrayinu.htmlРакурс
Польща під час ранкової атаки України підіймала до неба дві пари винищувачів F-16, повідомляє армія країни.
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Для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі залучили дві пари винищувачів F-16 і авіазаправник союзників, — заявили в Оперативному командуванні ЗС Польщі.
Нагадаємо, що під час попередньої атаки України 29 грудня одна ракета залітала до Польщі. Її так і не знайшли.
Попередня версія — російська ракета залітала на 40 км у небо Польщі на три хвилини, а потім відлетіла назад до України. У небо тоді також підіймали F-16.
МЗС Польщі тоді вручило ноту главі посольства росії через порушення польського повітряного простору російською ракетою. Варшава пообіцяла, що буде жорсткіше реагувати на подальші провокації з порушенням повітряного простору
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