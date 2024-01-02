Пасажирський літак врізався в літак берегової охорони під час посадки в аеропорту Токіо

Пасажирський літак врізався в літак берегової охорони під час посадки в аеропорту Токіо (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n190950-pasajyrskyy-litak-vrizavsya-v-litak-beregovoyi-ohorony-pid-chas-posadky-v-aeroportu-tokio-video.html

2 січ 2024, 12:42 999

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