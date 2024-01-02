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Ракурс
Пасажирський літак врізався в літак берегової охорони під час посадки в аеропорту Токіо

Пасажирський літак врізався в літак берегової охорони під час посадки в аеропорту Токіо (ВІДЕО)

2 січ 2024, 12:42
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Пасажирський літак врізався в літак берегової охорони під час посадки в аеропорту Токіо. На борту Airbus А350 авіаліній Japan Airlines було майже 400 пасажирів і членів екіпажу. Всі встигли евакуюватися. Літак згорів, повідомило агентство NHK.


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Борт Japan Airlines виконував рейс з острова Хоккайдо до токійського аеропорту Ханеда.

Берегова охорона Японії підтвердила зіткнення пасажирського літака із власним військово-транспортним.

Джерело: Ракурс


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