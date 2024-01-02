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Пассажирский самолет врезался в самолет береговой охраны при посадке в аэропорту Токио
Пассажирский самолет врезался в самолет береговой охраны при посадке в аэропорту Токио (ВИДЕО)https://racurs.ua/n190950-passajirskiy-samolet-vrezalsya-v-samolet-beregovoy-ohrany-pri-posadke-v-aeroportu-tokio-video.htmlРакурс
Пасажирський літак врізався в літак берегової охорони під час посадки в аеропорту Токіо. На борту Airbus А350 авіаліній Japan Airlines було майже 400 пасажирів і членів екіпажу. Всі встигли евакуюватися. Літак згорів, повідомило агентство NHK.
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Борт Japan Airlines виконував рейс з острова Хоккайдо до токійського аеропорту Ханеда.
Берегова охорона Японії підтвердила зіткнення пасажирського літака із власним військово-транспортним.
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