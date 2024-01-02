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Кулеба призвал мир решительно отреагировать на очередную террористическую атаку рф
Кулеба призвал мир решительно отреагировать на очередную террористическую атаку рфhttps://racurs.ua/n190949-kuleba-prizval-mir-reshitelno-otreagirovat-na-ocherednuu-terroristicheskuu-ataku-rf.htmlРакурс
Голова МЗС Дмитро Кулеба закликав іноземні держави рішуче відреагувати на чергову російську терористичну атаку.
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Він також закликає партнерів прискорити постачання Україні додаткових систем ППО, бойових дронів, далекобійних ракет з радіусом дії 300+ км, ухвалити рішення про передачу заморожених російських активів для потреб України та припинити контакти із російськими дипломатами у відповідних столицях та міжнародних організаціях.
Терористичний режим в Москві має відчути, що міжнародна спільнота не буде закривати очі на вбивства мирного українського населення та руйнування української критичної інфраструктури, — йдеться у зверненні Дмитра Кулеби.
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