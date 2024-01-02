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Зеленский рассказал о последствиях российского ракетного террора 2 января
Зеленский рассказал о последствиях российского ракетного террора 2 января (ВИДЕО)https://racurs.ua/n190948-zelenskiy-rasskazal-o-posledstviyah-rossiyskogo-raketnogo-terrora-2-yanvarya-video.htmlРакурс
У Києві, області та Харкові через російські удари четверо людей загинули, відомо про 92 поранених.
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Про це 2 січня повідомив президент Володимир Зеленський, показавши кадри наслідків атаки.
З 31 грудня російські нелюди застосували вже близько 170 «шахедів» і десятки ракет різних типів. Абсолютна більшість із них була спрямована по цивільних обʼєктах, повідомив президент
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