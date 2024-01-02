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Ракурс
Зеленский рассказал о последствиях российского ракетного террора 2 января

Зеленский рассказал о последствиях российского ракетного террора 2 января (ВИДЕО)

2 янв 2024, 11:56
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У Києві, області та Харкові через російські удари четверо людей загинули, відомо про 92 поранених.


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Про це 2 січня повідомив президент Володимир Зеленський, показавши кадри наслідків атаки.

З 31 грудня російські нелюди застосували вже близько 170 «шахедів» і десятки ракет різних типів. Абсолютна більшість із них була спрямована по цивільних обʼєктах, повідомив президент

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Источник: Ракурс


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