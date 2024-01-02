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Зеленський розповів про наслідки російського ракетного терору 2 січня
Зеленський розповів про наслідки російського ракетного терору 2 січня (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n190948-zelenskyy-rozpoviv-pro-naslidky-rosiyskogo-raketnogo-teroru-2-sichnya-video.htmlРакурс
У Києві, області та Харкові через російські удари четверо людей загинули, відомо про 92 поранених.
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Про це 2 січня повідомив президент Володимир Зеленський, показавши кадри наслідків атаки.
З 31 грудня російські нелюди застосували вже близько 170 «шахедів» і десятки ракет різних типів. Абсолютна більшість із них була спрямована по цивільних обʼєктах, повідомив президент
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