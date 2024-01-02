Атака на Україну - з'явилася статистика роботи ППО

https://racurs.ua/ua/n190947-ataka-na-ukrayinu-z-yavylasya-statystyka-roboty-ppo.html

Ракурс

У ніч на 2 січня 2024 року ворог повторив масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів, як це було кілька днів тому — 29 грудня 2023 року.

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