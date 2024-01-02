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Атака на Украину – появилась статистика работы ПВО

Атака на Украину — появилась статистика работы ПВО

2 янв 2024, 11:33
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У ніч на 2 січня 2024 року ворог повторив масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів, як це було кілька днів тому — 29 грудня 2023 року.


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У Повітряних силах розповіли, що атаковано об'єкти критичної інфраструктури, промислові, цивільні та військові об'єкти. Основний напрямок удару — столиця України.

У першій хвилі московити атакували «шахедами» з південно-східного напрямку, із подальшим рухом по різних регіонах України. Усі 35 ударних БпЛА Shahed-136/131 збила ППО.

Уранці ворог застосував стратегічну авіацію — бомбардувальники Ту-95МС. 16 літаків вийшли на рубежі пуску близько 6.00 і запустили не менше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

З 07.30 було зафіксовано пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із винищувачів МіГ-31К.

Також противник атакував із моря трьома крилатими ракетами «Калібр», а з півночі — 12-ма ракетами, які летіли по балістичній траєкторії типу Іскандер-М/С-300/С-400.

З літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П.

За попередніми результатами противник застосував 99 засобів повітряного нападу: ракети різних типів.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України, знищено 72 повітряні цілі:

  • 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;
  • 59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • три крилаті ракети «Калібр».

Источник: Ракурс


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