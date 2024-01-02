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Атака на Украину – появилась статистика работы ПВО
Атака на Украину — появилась статистика работы ПВОhttps://racurs.ua/n190947-ataka-na-ukrainu-poyavilas-statistika-raboty-pvo.htmlРакурс
У ніч на 2 січня 2024 року ворог повторив масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів, як це було кілька днів тому — 29 грудня 2023 року.
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У Повітряних силах розповіли, що атаковано об'єкти критичної інфраструктури, промислові, цивільні та військові об'єкти. Основний напрямок удару — столиця України.
У першій хвилі московити атакували «шахедами» з південно-східного напрямку, із подальшим рухом по різних регіонах України. Усі 35 ударних БпЛА Shahed-136/131 збила ППО.
Уранці ворог застосував стратегічну авіацію — бомбардувальники Ту-95МС. 16 літаків вийшли на рубежі пуску близько 6.00 і запустили не менше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.
З 07.30 було зафіксовано пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із винищувачів МіГ-31К.
Також противник атакував із моря трьома крилатими ракетами «Калібр», а з півночі — 12-ма ракетами, які летіли по балістичній траєкторії типу Іскандер-М/С-300/С-400.
З літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П.
За попередніми результатами противник застосував 99 засобів повітряного нападу: ракети різних типів.
Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України, знищено 72 повітряні цілі:
- 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;
- 59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- три крилаті ракети «Калібр».
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