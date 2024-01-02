Кулеба закликав світ рішуче відреагувати на чергову терористичну атаку рф

https://racurs.ua/ua/n190949-kuleba-zaklykav-svit-rishuche-vidreaguvaty-na-chergovu-terorystychnu-ataku-rf.html

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Голова МЗС Дмитро Кулеба закликав іноземні держави рішуче відреагувати на чергову російську терористичну атаку.

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Він також закликає партнерів прискорити постачання Україні додаткових систем ППО, бойових дронів, далекобійних ракет з радіусом дії 300+ км, ухвалити рішення про передачу заморожених російських активів для потреб України та припинити контакти із російськими дипломатами у відповідних столицях та міжнародних організаціях.