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Ракурс
Кулеба закликав світ рішуче відреагувати на чергову терористичну атаку рф

Кулеба закликав світ рішуче відреагувати на чергову терористичну атаку рф

2 січ 2024, 12:20
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Голова МЗС Дмитро Кулеба закликав іноземні держави рішуче відреагувати на чергову російську терористичну атаку.


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Він також закликає партнерів прискорити постачання Україні додаткових систем ППО, бойових дронів, далекобійних ракет з радіусом дії 300+ км, ухвалити рішення про передачу заморожених російських активів для потреб України та припинити контакти із російськими дипломатами у відповідних столицях та міжнародних організаціях.

Терористичний режим в Москві має відчути, що міжнародна спільнота не буде закривати очі на вбивства мирного українського населення та руйнування української критичної інфраструктури, — йдеться у зверненні Дмитра Кулеби.

Джерело: Ракурс


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