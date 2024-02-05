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Ракурс
Российское оружие само идет в руки защитников Украины, скриншот видео

Видео с неожиданным «ленд-лизом» от рашистов опубликовали ВСУ

5 фев 2024, 16:07
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Третя окрема штурмова бригада опублікувала відео, котре показує момент бою, в ході якої стався несподіваний «ленд-ліз» від окупантів — російський автомат після вибуху гранати закинуло на позицію українських військових.


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Це відео показує фрагмент наступальних дій підрозділів Третьої окремої штурмової бригади під час літньо-осінньої фази просування українських військ на Бахмутському напрямку.

Кінцевою точкою наступу бригади на Донеччині тоді стала Андріївка.

Источник: Ракурс


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