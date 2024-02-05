Видео с неожиданным «ленд-лизом» от рашистов опубликовали ВСУ

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Российское оружие само идет в руки защитников Украины, скриншот видео
Видео с неожиданным «ленд-лизом» от рашистов опубликовали ВСУhttps://racurs.ua/n192081-video-s-neojidannym-lend-lizom-ot-rashistov-opublikovali-vsu.htmlРакурс
Третя окрема штурмова бригада опублікувала відео, котре показує момент бою, в ході якої стався несподіваний «ленд-ліз» від окупантів — російський автомат після вибуху гранати закинуло на позицію українських військових.
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Це відео показує фрагмент наступальних дій підрозділів Третьої окремої штурмової бригади під час літньо-осінньої фази просування українських військ на Бахмутському напрямку.
Кінцевою точкою наступу бригади на Донеччині тоді стала Андріївка.
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