Видео с неожиданным «ленд-лизом» от рашистов опубликовали ВСУ

Российское оружие само идет в руки защитников Украины, скриншот видео

https://racurs.ua/n192081-video-s-neojidannym-lend-lizom-ot-rashistov-opublikovali-vsu.html

Ракурс

Третя окрема штурмова бригада опублікувала відео, котре показує момент бою, в ході якої стався несподіваний «ленд-ліз» від окупантів — російський автомат після вибуху гранати закинуло на позицію українських військових.

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Це відео показує фрагмент наступальних дій підрозділів Третьої окремої штурмової бригади під час літньо-осінньої фази просування українських військ на Бахмутському напрямку.

Кінцевою точкою наступу бригади на Донеччині тоді стала Андріївка.