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Ракурс
Російська зброя сама йде до рук захисників України, скріншот відео

Відео з несподіваним «ленд-лізом» від рашистів опублікували ЗСУ

5 лют 2024, 16:07
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Третя окрема штурмова бригада опублікувала відео, котре показує момент бою, в ході якої стався несподіваний «ленд-ліз» від окупантів — російський автомат після вибуху гранати закинуло на позицію українських військових.


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Це відео показує фрагмент наступальних дій підрозділів Третьої окремої штурмової бригади під час літньо-осінньої фази просування українських військ на Бахмутському напрямку.

Кінцевою точкою наступу бригади на Донеччині тоді стала Андріївка.

Джерело: Ракурс


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