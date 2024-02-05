Відео з несподіваним «ленд-лізом» від рашистів опублікували ЗСУ

Російська зброя сама йде до рук захисників України, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n192081-video-z-nespodivanym-lend-lizom-vid-rashystiv-opublikuvaly-zsu.html

Ракурс

Третя окрема штурмова бригада опублікувала відео, котре показує момент бою, в ході якої стався несподіваний «ленд-ліз» від окупантів — російський автомат після вибуху гранати закинуло на позицію українських військових.

.

Це відео показує фрагмент наступальних дій підрозділів Третьої окремої штурмової бригади під час літньо-осінньої фази просування українських військ на Бахмутському напрямку.

Кінцевою точкою наступу бригади на Донеччині тоді стала Андріївка.