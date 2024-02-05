ЗСУ підтвердили дані про 40 тис. росіян і 500 їхніх танків під Куп'янськом

https://racurs.ua/ua/n192080-zsu-pidtverdyly-dani-pro-40-tys-rosiyan-i-500-yihnih-tankiv-pid-kup-yanskom.html

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У ЗСУ підтвердили інформацію, що з жовтня минулого року росія зосередила біля Куп’янська приблизно 40 тис. військовослужбовців і 500 танків. Але така кількість військ та техніки не означає, що вся ця техніка та всі ці люди беруть одномоментну участь у бойових діях.

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Не всі вони беруть напряму участь. Тобто є підрозділи забезпечення, тилу, логістики, ремонтні, медики, зв’язківці та ще дуже багато людей, які не перебувають на лінії зіткнення, — зазначив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Ілля Євлаш.

При цьому російські військові намагаються показати перед виборами президента РФ яка їх армія сильна, але все одне зазнають великих втрат.

Раніше Forbes написав про підготовку росіянами нового наступу на Харківщині. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов відповів, що ЗСУ є що протиставити ворогу. За інформацією видання, росія стягує до Куп’янська 500 танків, до 600 одиниць бойових машин, сотні гаубиць і 40 тис. війська. Основна мета ворога — повторне захоплення Куп’янська.

В української армії, за даними журналістів, на цьому напрямку немає браку людей і техніки, проте є дефіцит артилерійських снарядів.