Справа Кулініча - колишній голова СБУ Криму й далі буде у СІЗО

https://racurs.ua/ua/n192079-sprava-kulinicha-kolyshniy-golova-sbu-krymu-y-dali-bude-u-sizo.html

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Суд 5 лютого продовжив запобіжний захід на 60 діб колишньому начальнику Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим Олегу Кулінічу, якого підозрюють у держзраді.

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У листопаді 2023 року Шевченківський районний суд Києва закрив засідання щодо Олега Кулініча — колишнього очільника Кримського СБУ, якого підозрюють у державній зраді. Це означає, що на засідання не допустять журналістів і громадських спостерігачів, там будуть тільки учасники процесу.

Зробити засідання закритими просила прокуратура. Аргументація — Кулініч почав цитувати матеріали справи, які суд ще не досліджував, тому може статися витік інформації. Сам Кулініч та його адвокати були проти закритого засідання.

Кулініча затримали 16 липня 2022 року. За даними слідства, Кулініч входив до злочинної організації, яку створили співробітники ФСБ, щоб шпигувати проти України та збирати державні таємниці.

Історія справи

За даними слідства, Олег Кулініч (на той час — чинний офіцер з особливих доручень I категорії групи помічників та консультантів керівництва СБУ) співпрацював із ФСБ рф під оперативним псевдонімом «Котигорошко».

За даними СБУ, його діяльність курував так званий політичний офіс у Москві, який організували за завданням ФСБ ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович і колишній голова Адміністрації президента України Андрій Клюєв.

Кулініч виконував вказівки кураторів для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України, шпигунства, розстановки «своїх людей» у різні державні та правоохоронні органи, підбурювання громадян до державної зради.

За даними слідства, Кулініч також заздалегідь знав про плани росії здійснити напад із тимчасово окупованого Криму на материкову частину України, але умисно приховав цю надважливу інформацію від керівництва і заборонив відправляти будь-яку документацію із цього приводу до ЦУ СБУ.

У перші години повномасштабного вторгнення він свідомо блокував будь-які спроби повідомити керівництво СБУ і суспільство про реальну ситуацію в регіоні, не вжив жодних заходів задля захисту державного суверенітету, наказав особовому складу покинути місце служби, а пізніше — видав штатну зброю людям, які не мали стосунку до СБУ.

Окрім цього, Кулініч сам покинув місце постійної дислокації та вже 24 лютого виїхав до Києва. На одній із квартир, де він жив, слідчі знайшли схрон зі зброєю та його документи часів проходження служби в КДБ СРСР.

Слідство задокументувало передачу Кулінічем Сівковичу закритої службової інформації впродовж 2019−2020 років. Йдеться про завдання від керівництва СБУ, оперативно-розвідувальні дані, плани про кадрові призначення та створення нових підрозділів у структурі.

Документування Кулініча проводили потай від тодішнього очільника служби Івана Баканова і доповідали про нього напряму президенту.

Співрозмовники запевняють, що саме затримання Кулініча стало підставою для звільнення Івана Баканова.

Тут всі були шоковані. А тодішній голова взагалі був у повному шоці, — зазначило неназване джерело в СБУ.

Президент був дуже злий. Він одразу сказав: «Знімаємо Баканова». А Малюку сказав: «Вичищайте. Скільки ж там ще таких?!»" - розповіли «наближені до голови СБУ особи».