Враг обстрелами разрушил гостиницу в Харьковской области. Фото: ОП

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Російська армія вночі 6 лютого обстріляла Золочів Харківської області.

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Внаслідок ворожих ударів було зруйновано триповерховий готель. Про це начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Внаслідок обстрілів загинув двомісячний хлопчик. Отримали поранення три жінки, вони госпіталізовані. Пошкоджено сім приватник будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури (магазини, кафе, кіоски), два адміністративні приміщення, щонайменше п’ять цивільних авто.

Попередньо відомо, що ворог бив по Золочеву двома ракетами С-300.

Нагадаємо, удень 5 лютого російські окупанти обстріляли центр Херсону. Вони поцілили в автівку, яка згоріла. В салоні пожежники знайшли тіла двох загиблих чоловіків. На одній з вулиць загинула 66-річна жінка та ще один цивільний.