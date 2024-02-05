У Херсоні четверо загиблих за півдня через російські обстріли

https://racurs.ua/ua/n192075-u-hersoni-troie-zagyblyh-za-pivdnya-cherez-rosiyski-obstrily-foto-video.html

Ракурс

Росіяни удень 5 лютого обстріляли центр Херсону. Вони поцілили в автівку, яка згоріла. В салоні пожежники знайшли тіла двох загиблих чоловіків.

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Також поранення дістав 24-річний херсонець. Він наразі в лікарні.

Згодом голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що росіяни продовжили обстріл центру міста. На одній з вулиць загинула 66-річна жінка. А міністр внутрішніх справ Ігор Клименко написав у своїх соцмережах про чотири жертви російських обстрілів Херсона 5 лютого. Поранення, несумісні з життям, отримав 60-річний чоловік, повідомив керівник МВА Мрочко.

Влада показала, як нині виглядає собор у центральній частині Херсона. 4 лютого його обстріляли російські війська.

Внаслідок ударів у релігійній споруді пошкоджено фасад, вікна, а також вхідні двері. На щастя, минулося без потерпілих.