Шпионов ФСБ нашли в рядах украинских спецслужб. Фото: СБУ

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Ракурс

Агентурну мережу російської військової контррозвідки ФСБ нейтралізували в Україні.

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Правоохоронці затримали п’ятьох учасників групи, серед яких були колишні посадовці Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки України, а також співробітник обласного управління СБУ. Ці офіцери передавали розвіддані про українські Сили оборони та стратегічно важливі енергетичні об'єкти. Куратором зловмисників був співробітник ФСБ, який перебуває на території окупованого Криму. Про це 6 лютого повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Слідчі встановили, що екс-посадовець ГУР був завербований ФСБ ще до повномасштабного вторгнення під час перебування на службі. Він збирав інформацію про місця базування українських військових, а після 24 лютого 2022 року розповів ворогу й про канали переправлення іноземного озброєння в Україну. Також він інформував ФСБ секретну інформацію про особливості роботи та системи охорони Рівненської та Хмельницької АЕС.

Всі дані він передавав російській спецслужбі через спільника, який виїжджав за кордон як волонтер та особисто звітував резиденту ФСБ. Однак особливо чутливу інформацію він передавав на флешці через контрабандистів з прикордонних районів України.

Ще один колишній службовець ГУР передавав ворогу особисті дані українських військових. А затриманий співробітник обласного управління СБУ розвідував для окупантів геолокації фортифікаційних споруд та інженерних загороджень поблизу берегової лінії Одеської області.

З’ясувалося, що Федеральна служба безпеки росії вербувала учасників групи, використовуючи погрози вбивства їх сімей. Але за виконану роботу їм платили гроші.

Пʼятьом учасникам російської агентурної мережі вже оголосили про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Їм уже обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Донеччині СБУ затримала російського агента, який за завданням ворожих спецслужб готував ворожі артилерійські удари по штабах та ключових опорних пунктах підрозділів ЗСУ поблизу Авдіївки.