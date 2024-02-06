Экс-главу Верховного суда Всеволода Князева отстранили от правосудия. Фото:

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Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила екс-голову Верховного суду Всеволода Князєва від здійснення правосуддя.

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За це рішення проголосували всі 14 присутніх членів ВРП. Таким чином було задоволено клопотання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про тимчасово відсторонення Князєва у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності. Екс-суддю відсторонили до 6 квітня. Про це йшлося у трансляції засідання Вищої ради правосуддя.

Сам Князєв не був на засіданні через стан здоров’я. Про це заявив його адвокат.

Нагадаємо, 31 січня екс-голова Верховного суду Всеволод Князєв вийшов з-під варти під заставу у 18 млн грн. Початкова сума застави становила понад 107 млн грн, але її неодноразово зменшували. Зокрема, 30 січня суму застави зменшили з 20 млн грн до 18,168 млн грн.

У травні минулого року Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному суді. Згодом голові суду Всеволоду Князєву та його спільнику-адвокату оголосили про підозри в отриманні хабаря у сумі 2,7 млн дол.