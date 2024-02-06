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Глава СБУ Малюк впервые отреагировал на скандал с Bihus.Info
Глава СБУ Малюк впервые отреагировал на скандал с Bihus.Infohttps://racurs.ua/n192112-glava-sbu-maluk-vpervye-otreagiroval-na-skandal-s-bihus-info.htmlРакурс
Голова СБУ Василь Малюк вперше відреагував на скандал з Bihus.Info.
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На жаль, проведення заходів із протидії організованій наркозлочинності призвело не лише до отримання інформації про причетність однієї з операторок редакції до поширення наркотичних речовин, а також мало місце публічне поширення відеоматеріалів.
Наголошую — такі дії є неприпустимими та вже спричинили низку кадрових рішень. Серед іншого, я направив подання на звільнення керівника ДЗНД СБУ, а Президент України ще 31 січня підписав відповідний указ.
Моя позиція однозначна — не можуть вчинки окремих співробітників перекреслювати всі ті позитивні результати, які має СБУ під час війни, і кидати тінь на кожного представника Служби: і тих, хто бореться з ворогом всередині країни, і тих побратимів з СБУ, які віддають на полі бою свої життя заради України. За будь-які незаконні дії має бути покарання, — йдеться у заяві, яку опублікували в соцмережах СБУ.
Раніше у Bihus.Info заявили, що за журналістами стежив Департамент захисту нацдержавності СБУ.
Кажуть, в операції брали участь понад 30 людей, а ідентифікувати їх вдалося завдяки відео з камер у готелі, де проходив корпоратив редакції.
Журналісти повідомили, що СБУ не відповіла їм, чи була ухвала суду на встановлення прихованої техніки, і як матеріали прослуховування та прихована зйомка стали публічними.
31 січня голову Департаменту захисту нацдержавності СБУ Романа Семенченка звільнили. У поясненні Служби щодо звільненні, зокрема, йшлося про «забезпечення безперешкодної роботи ЗМІ». У розмові з Bihus.Info той не спростовував причетності до операції.
В січні в мережі з’явилося відео нібито зі співробітниками Bihus.Info, які вживають, ймовірно, наркотики. Керівник проєкту Денис Бігус повідомив про звільнення причетних операторів, але вказав на ознаки прослуховування та стеження за членами його команди.
Після публікації розслідування Bihus.Info в СБУ заявили, що серед клієнтів наркодилерів виявилися співробітники видання, а одна з операторів фігурувала у справі щодо наркотиків. Утім, в заяві Служби нема деталей чи пояснень щодо «операції» зі стеження.
Водночас в СБУ зазначили, що відкрили справу щодо незаконного використання спецзасобів отримання інформації. Також там нагадали про звільнення очільника Департаменту захисту національної державності СБУ.
6 лютого Рада викликала голову СБУ Василя Малюка з доповіддю на тлі інформації щодо прослуховування спецслужбою журналістів проєкту Bihus.Info.
До цього в залі виступав голова комітету зі свободи слова Юрчишин щодо цієї теми, повідомляє народний депутат Железняк.
Крім того, Офіс генпрокурора доручив ДБР розслідувати справу щодо стеження за журналістами Bihus.infо.
Враховуючи, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення ймовірно причетні співробітники правоохоронного органу, досудове розслідування у кримінальному провадженні підлягає виключній підслідності ДБР, — йдеться в повідомленні.
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