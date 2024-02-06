Голова СБУ Малюк вперше відреагував на скандал з Bihus.Info

Голова СБУ Василь Малюк вперше відреагував на скандал з Bihus.Info.

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На жаль, проведення заходів із протидії організованій наркозлочинності призвело не лише до отримання інформації про причетність однієї з операторок редакції до поширення наркотичних речовин, а також мало місце публічне поширення відеоматеріалів.

Наголошую — такі дії є неприпустимими та вже спричинили низку кадрових рішень. Серед іншого, я направив подання на звільнення керівника ДЗНД СБУ, а Президент України ще 31 січня підписав відповідний указ.

Моя позиція однозначна — не можуть вчинки окремих співробітників перекреслювати всі ті позитивні результати, які має СБУ під час війни, і кидати тінь на кожного представника Служби: і тих, хто бореться з ворогом всередині країни, і тих побратимів з СБУ, які віддають на полі бою свої життя заради України. За будь-які незаконні дії має бути покарання, — йдеться у заяві, яку опублікували в соцмережах СБУ.