Десант спецпризначенців знищив на платформі у Чорному морі обладнання для управління "шахедами" (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n192111-desant-specpryznachenciv-znyschyv-na-platformi-u-chornomu-mori-obladnannya-dlya-upravlinnya.html

Ракурс

Бійці ССО висадились на видобувну платформу у Чорному морі і знищили обладнання для управління іранськими дронами.

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Вночі човни 73-го морського центру ССО підійшли впритул до видобувної платформи. Після проведення спеціальних дій та зачистки, об'єкт замінували. Бойова група відійшла на безпечну відстань і здійснила підрив ворожої цілі. У результаті захоплено важливе обладнання противника та підірвано щоглу з антеною.

За розвідданими, одну з незаконно захоплених видобувних платформ росіяни використовували для підсилення роботи безпілотного літального апарату розвідки іранського виробництва «Мохаджер-6». А саме — встановили обладнання, яке збільшує дальність та радіус його роботи.

Цей БпЛА противник застосовував для ведення розвідки та подальшого ураження дронами-камікадзе Shahed по об'єктах критичної інфраструктури півдня України.

Крім цього, на платформі противник встановив радіолокаційну станцію виявлення надводних об'єктів (від моторних човнів до кораблів) «Нева-Б».