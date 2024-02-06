А теперь сыграешь "Мурку" - Кузьмина будут судить за госизмену

https://racurs.ua/n192116-a-teper-sygraesh-murku-kuzmina-budut-sudit-za-gosizmenu.html

Ракурс

Екснардепа ОПЗЖ та колишнього заступника генпрокурора Рената Кузьміна судитимуть за державну зраду.

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Як повідомили 6 лютого в ДБР, за даними слідства, Кузьмін з березня 2021 року та після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році поширював у соціальних мережах пропагандистські матеріали. Таку інформацію він також публікував у ЗМІ, на власному сайті, озвучував у виступах.

За відповідною статтею Кузьміну загрожує до 15 років ув’язнення.

За президентства Януковича Кузьмін був заступником секретаря РНБО (2013−2014), до того — першим заступником Генпрокурора (2010−2013).

Після Революції гідності Кузьмін втік з України й був оголошений у розшук. Але це не завадило йому бути обраним народним депутатом від ОПЗЖ на виборах 2019 року, після чого з розшуку його зняли.

5 жовтня 2022 року Державне бюро розслідувань повідомило Кузьміну підозру в державній зраді.

У січні цього року президент своїм указом позбавив Кузьміна громадянства України. У тому ж місяці Верховна Рада позбавила Кузьміна мандату нардепа.