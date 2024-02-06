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Кулеба уверен, что кадровые изменения в Украине не повлияют на отношения с союзниками
Кулеба уверен, что кадровые изменения в Украине не повлияют на отношения с союзникамиhttps://racurs.ua/n192124-kuleba-uveren-chto-kadrovye-izmeneniya-v-ukraine-ne-povliyaut-na-otnosheniya-s-souznikami.htmlРакурс
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що кадрові зміни в Україні не вплинуть на відносини з союзниками.
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У нас можуть бути дискусії про тактику всередині команди, але ми всі об'єднані навколо нашої стратегічної мети — розгрому росії в Україні та відновлення територіальної цілісності і суверенітету України. І навколо цієї стратегічної мети немає жодних дискусій, — додав очільник МЗС для агеннції Reuters.
Кулеба наголосив, що це конституційне право президента України — мати можливість звільнити голову армії, якщо він вважає за потрібне.
Нагадаємо, що президент України раніше визнав, що розглядає можливість заміни кількох високопосадовців, зокрема і головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Указу про відставку наразі нема. 5 лютого у відставку подала міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна.
Публічно у США не давали оцінок можливому звільненню Залужного, назвавши кадрові рішення у ЗСУ питанням української влади. Утім, низка західних ЗМІ повідомляє про занепокоєність партнерів України.
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