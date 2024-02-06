Кулеба уверен, что кадровые изменения в Украине не повлияют на отношения с союзниками

https://racurs.ua/n192124-kuleba-uveren-chto-kadrovye-izmeneniya-v-ukraine-ne-povliyaut-na-otnosheniya-s-souznikami.html

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що кадрові зміни в Україні не вплинуть на відносини з союзниками.

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У нас можуть бути дискусії про тактику всередині команди, але ми всі об'єднані навколо нашої стратегічної мети — розгрому росії в Україні та відновлення територіальної цілісності і суверенітету України. І навколо цієї стратегічної мети немає жодних дискусій, — додав очільник МЗС для агеннції Reuters.

Кулеба наголосив, що це конституційне право президента України — мати можливість звільнити голову армії, якщо він вважає за потрібне.

Нагадаємо, що президент України раніше визнав, що розглядає можливість заміни кількох високопосадовців, зокрема і головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Указу про відставку наразі нема. 5 лютого у відставку подала міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

Публічно у США не давали оцінок можливому звільненню Залужного, назвавши кадрові рішення у ЗСУ питанням української влади. Утім, низка західних ЗМІ повідомляє про занепокоєність партнерів України.