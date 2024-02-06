Трамп отреагировал на решение суда, не признавшего его иммунитет по делу о штурме Капитолия

https://racurs.ua/n192122-tramp-otreagiroval-na-reshenie-suda-ne-priznavshego-ego-immunitet-po-delu-o-shturme-kapitoliya.html

Ракурс

Екс-президент США Дональд Трамп оскаржить рішення Федерального апеляційного суду округу Колумбія, який не визнав його імунітету у федеральній справі про штурм Капітолія.

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Апеляційний суд Колумбії дав Трампу час до 12 лютого, щоб подати до Верховного суду США запит про апеляцію — це дасть адвокатам час підготувати ґрунтовну апеляційну заяву. У протилежному випадку справа повертається до суду першої інстанції у Вашингтоні для подальшого розгляду

«Ракурс» писав, що Федеральний апеляційний суд округу Колумбія ухвалив, що Трамп не має президентського імунітету у федеральній справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року.

У контексті цієї кримінальної справи експрезидент Трамп став громадянином Трампом, який має такі ж права на захист, як і будь-який інший обвинувачений у кримінальному правопорушенні, — йдеться в рішенні.

У серпні 2022 року Дональда Трампа звинуватили у справі про спробу зберегти владу після поразки на виборах 2020 року. Зокрема, обвинувачення вважає, що Трамп намагався втрутитися у підрахунок голосів, а також збирався завадити конгресу підтвердити, що вибори виграв Джо Байден.

Сам Трамп не визнав провини, а його захист наполягає, що він має «необмежений імунітет», оскільки звинувачення стосуються дій, вчинених ним під час перебування на посаді президента.