Украина разрабатывает наземные дроны, которые могут частично заменить пулеметчика

https://racurs.ua/n192125-ukraina-razrabatyvaet-nazemnye-drony-kotorye-mogut-chastichno-zamenit-pulemetchika.html

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Україна розробляє наземні дрони, які можуть частково замінити кулеметника.

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Про це 6 лютого повідомив у соцмережах віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, коментуючи указ президента про створення Сил безпілотних систем.

У межах кластера Brave1 активно працюємо над розвитком наземних дронів, які вже можуть частково замінити кулеметника або зробити його роботу більш безпечною, їхати в наступ, вивозити поранених чи доставляти боєприпаси на передову, — написав міністр.

Він назвав рішення створити Сили безпілотних систем як окремий рід військ «надважливим та історичним» і наголосив, що потенціал дронів надзвичайно великий.

Рік тому в ЗСУ створили роти ударних дронів на рівні бригад. З першого дня ми брали участь у їх розвитку: розробляли структурну організацію, доктрину застосування, навчали, забезпечували різними типами дронів, цифровізували їх роботу та взаємодію. За цей час дрони докорінно змінили ситуацію на полі бою. Вони ефективно зупиняють атаки росіян та підтримують контрнаступ Сил оборони України. Абсолютну більшість техніки вражають саме безпілотниками, — зауважив Федоров.

У січні сили оборони України застосували наземний колісний дрон для підриву комунікацій російських окупантів у їхньому тилу. Відповідне відео українські військові блогери поширили 26 січня.

Як розповів у телеграм-каналі журналіст Юрій Бутусов, дрон-камікадзе ЗСУ, оснащений 55-кілограмовим зарядом, подолав близько 4 кілометрів, щоб підірвати підконтрольний противнику міст.