Омбудсмен Лубинец на девяти страницах изложил претензии к обновленному законопроекту о мобилизации

https://racurs.ua/n192128-ombudsmen-lubinec-na-devyati-stranicah-izlojil-pretenzii-k-obnovlennomu-zakonoproektu-o-mobilizacii.html

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Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що законопроєкт щодо правил про мобілізації містить низку норм, які суперечать Конституції України.

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Лист з зауваженнями на дев’ять сторінок він скерував до профільного комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Зокрема, омбудсмен згадав про порядок виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають або виключені з військового обліку, тимчасове обмеження на виїзд з країни та електронний кабінет призовника.

Серед інших проблемних моментів законопроекту, на думку Лубінця, такі:

Тимчасове обмеження права громадянина на виїзд з країни. Однак, згідно з вимогами ст. 17 Конституції, ЗСУ та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян;

Обов’язок реєструвати електронний кабінет призовника, таке положення законопроєкту не відповідає положенням Конституції та ЗУ «Про захист персональних даних»;

Надавання права представникам ТЦК та СП здійснювати перевірку військово-облікових документів громадян також суперечать Конституції. Таку перевірку можуть здійснювати тільки працівники Національної поліції, а також персоналу ДПСУ;

Позбавлення права на звільнення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період аспірантів, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту.

Першу редакцію цього закону Лубінець також критикував.