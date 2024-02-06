Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Скандальный экс-ведущий Fox News подтвердил интервью с путиным

Скандальный экс-ведущий Fox News подтвердил интервью с путиным (ВИДЕО)

6 фев 2024, 21:34
999

Такер Карлсон підтвердив, що взяв інтерв’ю у кремлівського диктатора володимира путіна.


.

Контраверсійний екс-ведучий Fox News прибув до Москви, щоб поговорити з російським лідером. Про це він сказав у своєму Х (Твіттер).

Карлсон стане першим американцем, який візьме інтерв’ю у Путіна з початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

Консервативний провокатор і колишній ведучий Fox News сказав, що брав інтерв’ю у путіна, «тому що це наша робота. Ми в журналістиці. Наш обов’язок — інформувати людей», — сказав пропагандист.

Карлсон неодноразово ставив під сумнів підтримку США військових зусиль України.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров