Скандальный экс-ведущий Fox News подтвердил интервью с путиным

https://racurs.ua/n192129-skandalnyy-eks-veduschiy-fox-news-podtverdil-intervu-s-putinym-video.html

Ракурс

Такер Карлсон підтвердив, що взяв інтерв’ю у кремлівського диктатора володимира путіна.

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Контраверсійний екс-ведучий Fox News прибув до Москви, щоб поговорити з російським лідером. Про це він сказав у своєму Х (Твіттер).

Why I’m interviewing Vladimir Putin. pic.twitter.com/hqvXUZqvHX — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 6, 2024

Карлсон стане першим американцем, який візьме інтерв’ю у Путіна з початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

Консервативний провокатор і колишній ведучий Fox News сказав, що брав інтерв’ю у путіна, «тому що це наша робота. Ми в журналістиці. Наш обов’язок — інформувати людей», — сказав пропагандист.

Карлсон неодноразово ставив під сумнів підтримку США військових зусиль України.