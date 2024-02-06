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Скандальний екс-ведучий підтвердив інтерв'ю з путіним (ВІДЕО)
Скандальний екс-ведучий Fox News підтвердив інтерв’ю з путіним (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n192129-skandalnyy-eks-veduchyy-fox-news-pidtverdyv-interv-u-z-putinym-video.htmlРакурс
Такер Карлсон підтвердив, що взяв інтерв’ю у кремлівського диктатора володимира путіна.
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Контраверсійний екс-ведучий Fox News прибув до Москви, щоб поговорити з російським лідером. Про це він сказав у своєму Х (Твіттер).
Why I’m interviewing Vladimir Putin. pic.twitter.com/hqvXUZqvHX— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 6, 2024
Карлсон стане першим американцем, який візьме інтерв’ю у Путіна з початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну.
Консервативний провокатор і колишній ведучий Fox News сказав, що брав інтерв’ю у путіна, «тому що це наша робота. Ми в журналістиці. Наш обов’язок — інформувати людей», — сказав пропагандист.
Карлсон неодноразово ставив під сумнів підтримку США військових зусиль України.