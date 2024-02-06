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Ракурс
Скандальний екс-ведучий підтвердив інтерв'ю з путіним (ВІДЕО)

Скандальний екс-ведучий Fox News підтвердив інтерв’ю з путіним (ВІДЕО)

6 лют 2024, 21:34
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Такер Карлсон підтвердив, що взяв інтерв’ю у кремлівського диктатора володимира путіна.


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Контраверсійний екс-ведучий Fox News прибув до Москви, щоб поговорити з російським лідером. Про це він сказав у своєму Х (Твіттер).

Карлсон стане першим американцем, який візьме інтерв’ю у Путіна з початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

Консервативний провокатор і колишній ведучий Fox News сказав, що брав інтерв’ю у путіна, «тому що це наша робота. Ми в журналістиці. Наш обов’язок — інформувати людей», — сказав пропагандист.

Карлсон неодноразово ставив під сумнів підтримку США військових зусиль України.

Джерело: Ракурс


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